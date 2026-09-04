Польский депутат неожиданно начала лаять во время выступления Косиняка-Камыша

Польский депутат неожиданно начала лаять во время заседания сейма Польский депутат неожиданно начала лаять во время выступления Косиняка-Камыша

Москва4 сен Вести.Депутат сейма Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Доминика Хоросиньская неожиданно начала лаять во время выступления вице-премьера и министра национальной обороны республики Владислава Косиняка-Камыша.

Инцидент произошел в ходе заседания парламента в пятницу, 4 сентября​​​. Происходящее на заседании транслировалось на официальном сайте сейма.

Во время выступления Косиняка-Камыша из зала стали доноситься звуки, имитирующие собачий лай. Их издавала депутат Хоросиньская. По всей видимости, таким образом она выражала свое отношение к министру нацобороны и к тому, что он говорил с трибуны.

Косиняк-Камыш в этот момент выступал с критикой представителей партии "Право и справедливость", говоря в том числе о проблемах судебной системы республики.

Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя произошедшее, заявил, что неприятно впечатлен, что одна из парламентариев "лаяла".

Сама Хоросиньская данный инцидент пока не прокомментировала.

Ранее в Польше назвали главу МИД республики Радослава Сикорского "подкаблучником" русофобки-жены.