Полянский: в ОБСЕ нет консенсуса по кандидатуре председателя на 2027 год

Полянский: главная боль ОБСЕ - найти председателя на 2027 год Полянский: в ОБСЕ нет консенсуса по кандидатуре председателя на 2027 год

Москва28 ноя Вести.Страны-участницы ОБСЕ до сих пор не смогли договориться о том, кто возглавит организацию в 2027 году. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, Москва считает неверным поддерживать какую-либо страну-кандидата, не имея представления о ее планах и приоритетах на этом посту.

Главная головная боль сейчас у швейцарского председательства, у секретариата ОБСЕ - это найти председателя на 2027 год, чтобы организация продолжила работу в нормальном режиме. Пока консенсуса по этому вопросу нет приводит агентство слова дипломата

Полянский пояснил, что Россия будет оценивать претендентов исходя из того, как они намерены выстраивать работу ОБСЕ и какие задачи ставить во главу угла.

Мы считаем неправильно поддерживать ту или иную страну вслепую. Сначала кандидат должен рассказать, что его страна планирует делать на посту председательства ОБСЕ, как она будет устраивать работу, какие у нее приоритеты. Однако возражающих против имеющихся кандидатов хватает и без нас добавил он

На данный момент, по информации агентства, на пост председателя ОБСЕ в 2027 году претендуют Кипр и Грузия.

Ранее постоянный совет ОБСЕ принял сводный бюджет на будущий год объемом 123,2 млн евро. РФ присоединилась к общему консенсусу по принятию этого документа, поскольку составители бюджета прислушались к замечаниям российской стороны.