Москва27 нояВести.Постоянный совет ОБСЕ принял сводный бюджет на будущий год объемом 123,2 млн евро. Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, Россия присоединилась к общему консенсусу по принятию этого документа, поскольку составители бюджета прислушались к замечаниям российской стороны.
Постоянный совет ОБСЕ принял сводный бюджет организации на 2027 год общим объемом в 123,2 млн евро, что превышает уровень расходов текущего года лишь на символические 0,1%написал Полянский в своем Telegram-канале
Постпред РФ при ОБСЕ подчеркнул, что расходы организации на ее гуманитарные институты, к политической деятельности и бюджетной дисциплине которых у Москвы имеются вопросы, останутся на уровне 2026 года.
15 ноября Полянский заявил, что в период председательства в ОБСЕ Швейцария поддерживала нормальный дипломатический диалог с Россией, но в принципиальных вопросах в основном ориентировалась на позиции, близкие к Евросоюзу.