Полянский: на 2027 год постоянный совет ОБСЕ принял бюджет в 123,2 млн евро

Полянский заявил, что постоянный совет ОБСЕ принял бюджет в 123,2 млн евро Полянский: на 2027 год постоянный совет ОБСЕ принял бюджет в 123,2 млн евро

Москва27 ноя Вести.Постоянный совет ОБСЕ принял сводный бюджет на будущий год объемом 123,2 млн евро. Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия присоединилась к общему консенсусу по принятию этого документа, поскольку составители бюджета прислушались к замечаниям российской стороны.

Постоянный совет ОБСЕ принял сводный бюджет организации на 2027 год общим объемом в 123,2 млн евро, что превышает уровень расходов текущего года лишь на символические 0,1% написал Полянский в своем Telegram-канале

Постпред РФ при ОБСЕ подчеркнул, что расходы организации на ее гуманитарные институты, к политической деятельности и бюджетной дисциплине которых у Москвы имеются вопросы, останутся на уровне 2026 года.

15 ноября Полянский заявил, что в период председательства в ОБСЕ Швейцария поддерживала нормальный дипломатический диалог с Россией, но в принципиальных вопросах в основном ориентировалась на позиции, близкие к Евросоюзу.