Полянский объяснил, чем РФ недовольна в председательстве Швейцарии в ОБСЕ Полянский: представители Швейцарии в ОБСЕ ориентируются на позиции ЕС

Москва15 ноя Вести.В период председательства в ОБСЕ Швейцария поддерживала нормальный дипломатический диалог с Россией, но в принципиальных вопросах в основном ориентировалась на позиции, близкие к Евросоюзу. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, которые приводит ТАСС, российская и швейцарская делегации встречаются каждую неделю и Россию не отсекают от информации.

В ситуациях, где нужно сделать какой-то выбор, они, конечно же, вместо того, чтобы быть нейтральными, скатываются к позиции, близкой к Евросоюзу сказал Полянский

Постпред РФ при ОБСЕ подчеркнул, что нейтралитет Швейцарии очень условный, поскольку власти страны придерживаются откровенно проукраинской линии.

12 ноября Полянский раскритиковал главу МИД Украины Андрея Сибигу, заявив, что тот использует "дипломатию мегафона" вместо попыток найти реальное решение проблем.