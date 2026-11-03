Посольство РФ: доверие к Швейцарии как к нейтральной площадке подорвано

В РФ заявили о подрыве доверия к Швейцарии как к нейтральной площадке Посольство РФ: доверие к Швейцарии как к нейтральной площадке подорвано

Москва3 ноя Вести.Доверие к Швейцарии как к нейтральной площадке подорвано из-за политики антироссийских санкций и курса на сближение с НАТО.

Об этом агентству РИА Новости рассказали в посольстве России в Берне.

Руководство МИД России неоднократно обозначало позицию по вопросу швейцарского посредничества: доверие к Конфедерации как к нейтральной площадке подорвано. Конфедерация находится на втором месте в мире по количеству антироссийских санкционных мер и взяла устойчивый курс на сближение с Североатлантическим альянсом рассказали в дипмиссии

В посольстве отметили, что посреднические возможности Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине обесцениваются действиями правительства страны. Берн проводит откровенно недружественную политику в отношении Москвы, считают в дипмиссии.

В МИД Швейцарии заявили, что страна готова предоставить площадку для переговоров по Украине и поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.