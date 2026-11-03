Посольство России: действия Швейцарии обесценивают ее шансы на посредничество

Посольство России: Швейцария предлагает "добрые услуги", но сама обесценивает их Посольство России: действия Швейцарии обесценивают ее шансы на посредничество

Москва3 ноя Вести.Посреднические возможности Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине обесцениваются действиями швейцарского правительства, заявили в посольстве России в Швейцарии в интервью РИА Новости.

Берн проводит откровенно недружественную политику в отношении Москвы, отметили в посольстве.

Швейцария регулярно предлагает российской стороне свои "добрые услуги", однако действия правящих кругов конфедерации полностью обесценивают посреднический потенциал этой страны подчеркнули в посольстве

В МИД Швейцарии заявили, что страна готова предоставить площадку для переговоров по Украине и поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.