МИД РФ: эксперт Калугин снова избран в комитет ООН по бюджету

Россиянин в третий раз избран в комитет ООН по бюджету МИД РФ: эксперт Калугин снова избран в комитет ООН по бюджету

Москва6 ноя Вести.Российского эксперта Евгения Калугина в третий раз избрали в Консультативный комитет ООН по административным и бюджетным вопросам на 2027-2029 гг. Об этом ТАСС рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Он отметил, что комитет по бюджетным вопросам является ключевым вспомогательным органом ГА ООН, обеспечивает непредвзятую и сбалансированную экспертизу по финансовым, организационным и кадровым вопросам деятельности ООН.

Его (комитета - прим. ред.) рекомендации ложатся в основу соответствующих межправительственных решений сказал Логвинов

Калугин занимает пост замдиректора департамента международных организаций МИД России.