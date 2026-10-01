Москва1 октВести.Представленный в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года является прагматичным. Об этом ИС "Вести" заявил декан Высшей школы финансов Российского экономического университета им. Плеханова, профессор Константин Ордов.
Доходы бюджета возрастают, но еще больше возрастает потребность в расходах. Это связано с социальными программами. У нас в следующем году будет индексация пенсий в феврале и дополнительная в апреле, вводятся дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей и индексация уже имеющихся социальных программсказал он
С одной стороны, пояснил эксперт, это порождает дефицит бюджета. При этом государство за счет дополнительных расходов поддерживает экономическую активность граждан.
Это необходимо, чтобы социальные обязательства государства были выполнены с точки зрения инфляции, которая в настоящее время все еще сохраняется на относительно высоком уровне. Но это должно привести к экономической стабилизации, сохранению финансовой стабильности. И тут, мне кажется, этот бюджет достаточно прагматиченподчеркнул профессор