Москва1 окт Вести.Представленный в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года является прагматичным. Об этом ИС "Вести" заявил декан Высшей школы финансов Российского экономического университета им. Плеханова, профессор Константин Ордов.

Доходы бюджета возрастают, но еще больше возрастает потребность в расходах. Это связано с социальными программами. У нас в следующем году будет индексация пенсий в феврале и дополнительная в апреле, вводятся дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей и индексация уже имеющихся социальных программ сказал он

С одной стороны, пояснил эксперт, это порождает дефицит бюджета. При этом государство за счет дополнительных расходов поддерживает экономическую активность граждан.