Москва15 нояВести.Наследственное право позволяет передавать имущество в цифровой среде, например, аккаунт в соцсетях, электронную почту или облачное хранилище. Об этом сообщила кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.
Российское наследственное право позволяет передавать имущественные права, существующие в цифровой среде. Термин "цифровое наследство" отдельного определения в законодательстве пока не получил. Его обычно используют как общее название аккаунтов, данных, цифрового контента и связанных с ними правцитирует ее ТАСС
Юрист уточнила, что судьба каждого аккаунта определяется отдельно. Наследники могут получить права на тексты, фотографии, видео, музыку и программы, а также начисленное вознаграждение и другие денежные требования к платформе.
Профиль в социальной сети, электронная почта или облачное хранилище могут включать личную переписку и сведения других людей, поэтому доступ к содержимому требует учета тайны сообщений и охраны частной жизниподчеркнула Свечникова
Собеседница агентства отметила, что опись цифрового имущества можно включить в нотариальное завещание. Для каждого объекта следует указать постоянный идентификатор аккаунта, адрес страницы, реквизиты договора, содержание передаваемого права, наследника и его долю.
Кроме того, тот, кто передает это имущество, имеет право назначить исполнителя завещания и поручить ему сохранить архив, запросить данные, получить выплаты и даже обратиться за закрытием страницы.
При этом пароль, как средство технического доступа, сам по себе не подтверждает переход права. Также доступ к аккаунту завещателя может зависеть от телефона, двухфакторной проверки, шифрования и резервных кодов. Если пароль передают вне процедуры завещания, возникают споры об объеме согласия владельца, о том, что делать с перепиской и как распределить имущество между наследниками.