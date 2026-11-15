Юрист Свечникова: пользователи могут завещать аккаунт в соцсети и файлы в облаке

Пользователи могут завещать аккаунт в соцсети и файлы в облаке Юрист Свечникова: пользователи могут завещать аккаунт в соцсети и файлы в облаке

Москва15 ноя Вести.Наследственное право позволяет передавать имущество в цифровой среде, например, аккаунт в соцсетях, электронную почту или облачное хранилище. Об этом сообщила кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

Российское наследственное право позволяет передавать имущественные права, существующие в цифровой среде. Термин "цифровое наследство" отдельного определения в законодательстве пока не получил. Его обычно используют как общее название аккаунтов, данных, цифрового контента и связанных с ними прав цитирует ее ТАСС

Юрист уточнила, что судьба каждого аккаунта определяется отдельно. Наследники могут получить права на тексты, фотографии, видео, музыку и программы, а также начисленное вознаграждение и другие денежные требования к платформе.

Профиль в социальной сети, электронная почта или облачное хранилище могут включать личную переписку и сведения других людей, поэтому доступ к содержимому требует учета тайны сообщений и охраны частной жизни подчеркнула Свечникова

Собеседница агентства отметила, что опись цифрового имущества можно включить в нотариальное завещание. Для каждого объекта следует указать постоянный идентификатор аккаунта, адрес страницы, реквизиты договора, содержание передаваемого права, наследника и его долю.

Кроме того, тот, кто передает это имущество, имеет право назначить исполнителя завещания и поручить ему сохранить архив, запросить данные, получить выплаты и даже обратиться за закрытием страницы.

При этом пароль, как средство технического доступа, сам по себе не подтверждает переход права. Также доступ к аккаунту завещателя может зависеть от телефона, двухфакторной проверки, шифрования и резервных кодов. Если пароль передают вне процедуры завещания, возникают споры об объеме согласия владельца, о том, что делать с перепиской и как распределить имущество между наследниками.