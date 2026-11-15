Юрист Свечникова: пользователи могут завещать аккаунт в соцсети и файлы в облаке

Россиянам рассказали о правилах передачи "цифрового наследства" Юрист Свечникова: пользователи могут завещать аккаунт в соцсети и файлы в облаке

Москва15 ноя Вести.Пользователь может передать по наследству цифровое имущество, но судьба каждого аккаунта и хранилища определяется отдельно, сообщила ТАСС доцент кафедры РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

Термин "цифровое наследство" отдельного определения в законодательстве РФ пока не получил. Судьба каждого аккаунта определяется отдельно сказала она

"Цифровое наследство" может включать личную переписку и сведения других людей, поэтому доступ к нему требует учета тайны сообщений и охраны частной жизни.