Помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану В Петербурге помещения закрытого консульства Румынии предложили Азербайджану

Москва19 авг Вести.В Санкт-Петербурге здание генерального консульства Румынии на Гороховой улице, закрытое месяц назад, предложили азербайджанской стороне. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора "Инпредсервиса" Владимира Запевалова.

Мы уже предложили им помещения бывшего консульства Румынии, вчера подписал официальное письмо цитирует Владимира Запевалова "Интерфакс"

Отмечается, что письмо с предложением было подписано 18 августа. Если Азербайджан согласится, помещения отремонтируют и передадут консульству.

Ранее азербайджанская сторона подавала заявку на новое размещение. Ей предлагали здание бывшего болгарского консульства в Саперном переулке, но оно не подошло по площади. Сейчас консульство Азербайджана находится на 2-й Советской улице.

25 июня текущего года Россия объявила румынского генконсула персоной нон-грата в ответ на аналогичные действия Румынии. Румынские дипломаты покинули здание на Гороховой 24 июля. ГУП "Инпредсервис" обслуживает иностранные консульства в Санкт-Петербурге.