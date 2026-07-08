Москва8 июл Вести.Оформить пропуск на посещение особо охраняемых природных территорий теперь можно через "Госуслуги", а в некоторые заповедники - попасть бесплатно. Как сообщил ИС "Вести" директор заповедника "Хакасский" Владимир Непомнящий, сервис упростит процедуру и расскажет о правилах посещения.

Он рассказал, что к проекту Минприроды РФ присоединились уже 36 особо охраняемых природных территорий в 26 субъектах РФ.

С 2026 года можно оформить пропуск на посещение особо охраняемых природных территорий через сервис "Государственные услуги" в разделе "Жизненные ситуации: посещение ООПТ". Информационный ресурс упрощает процедуру оформления пропуска и дает краткую информацию о том, чем можно заняться на той или иной территории, а также знакомит с правилами посещения. Проект реализуется Минприроды Российской Федерации. В настоящее время к нему подключилось уже 36 особо охраняемых природных территорий в 26 субъектах Российской Федерации. На втором этапе программы планируется подключить до 70 федеральных особо охраняемых природных территорий сообщил директор Непомнящий

Разрешением могут воспользоваться как граждане РФ, так и иностранцы. Посещение особо охраняемых природных территорий можно получить платно. Стоимость варьируется от 100 до 500 рублей, в зависимости от конкретного заповедника или парка.

Как правило, размер оплаты установлен и регламентирован действующим законодательством, согласуется и утверждается органами исполнительной власти, федерального или регионального уровня. Кроме того, отдельные дирекции могут устанавливать дополнительную плату за пользование туристической инфраструктурой. Полный перечень услуг, предоставляемых на платной основе, размещен на сайтах учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями. Кроме того, есть примеры, когда региональные власти субсидируют плату за посещение, тогда территорию можно посетить абсолютно бесплатно. В качестве примера можно привести Национальный парк "Красноярские столбы" в Красноярском крае добавил он

Директор заповедника "Хакасский" также отметил, что при посещении заповедников важно передвигаться только по разрешенному маршруту, не сходить с тропы.

На территории заповедника запрещена охота, рыбалка, запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения, разводить костры в неположенном месте, бросать мусор, собирать краснокнижные растения, кормить диких животных. Посещение заповедников с домашними животными также запрещено. Важно передвигаться только по разрешенному маршруту, не сходить с тропы и строго соблюдать инструкции проводника дополнил Непомнящий

Также он назвал доступные к посещению охраняемые зоны - Национальный парк "Командорские Острова" на Камчатке, Национальный парк "Ленские Столбы" в Якутии, Алтайский государственный природный заповедник. Непомнящий предупредил, что полученное электронное разрешение лучше всего распечатать, так как не во всех природных территориях есть доступ в интернет. Также необходимо взять с собой документы, подтверждающие личность, особенно это касается льготных категорий граждан.