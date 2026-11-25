Никита Джигурда написал завещание на жену после повторного попадания в больницу

Попавший в реанимацию Джигурда составил завещание на Анисину Никита Джигурда написал завещание на жену после повторного попадания в больницу

Москва25 ноя Вести.Актер и шоумен Никита Джигурда, находящийся в Боткинской больнице после инфаркта и угрозы повторного приступа, сообщил, что составил завещание на имя своей супруги Марины Анисиной на случай неблагоприятного исхода. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам 65-летнего артиста, врачи накануне собирали специальный консилиум по поводу его дальнейшей терапии. Джигурда отметил, что философски относится к происходящему, готов к любому развитию событий, хотя и продолжает бороться за жизнь.

Он также упомянул, что оставит после себя записанный цикл песен, творческие проекты и прощальное послание художнику Михаилу Шемякину.