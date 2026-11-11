Попов: Киев все больше принимает сложившуюся реальность на переговорах Попов: Украина все больше принимает сложившуюся реальность

Москва11 ноя Вести.Позиция украинской стороны в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби поменялась - Киев все больше принимает сложившуюся реальность, заявил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

По его словам, изменилась и архитектура безопасности – она обсуждалась на переговорах.

Меняется позиция украинской стороны, она (украинская сторона. - Прим. ред.) все больше принимает реальность… Мы слышали заявление украинской стороны о том, что, в общем-то, это были самые сложные переговоры из тех, что проходили до сих пор. И, вероятно, это действительно было так, потому что 7 часов стороны провели вместе в одном зале... за этим уже ставшим знаменитым столом в виде буквы "П" сказал Попов

Переговоры по украинскому конфликту проходили 10-11 ноября в Абу-Даби. В них приняли участие Россия, Украина и Соединенные Штаты.