ВСУ бьют по белгородскому поселку Октябрьский "Дартсами" и FPV-дронами

Поселок Октябрьский в Белгородской области атаковали БПЛА нескольких типов ВСУ бьют по белгородскому поселку Октябрьский "Дартсами" и FPV-дронами

Москва22 июл Вести.Для ударов по поселку Октябрьский в Белгородской области противник использует беспилотные летательные аппараты нескольких типов, сообщает корреспондент ИС "Вести".

ВСУ применяют БПЛА типа "Дартс" и FPV-дроны. Под их ударами оказываются жилые кварталы, торговые точки и гражданские автомобили.

Операторы беспилотников видят, что они атакуют, нанося целенаправленные удары по гражданским целям. Уточняется, что несколько беспилотников "Дартс" сбили на подлете бойцы мобильных подразделений.

Жителей просят не игнорировать оповещения, следить за сигналами тревоги, чатами и слушать радио, чтобы в случае опасности оперативно переместиться в укрытия.