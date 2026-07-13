Москва13 июлВести.Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева. Об этом немецкое внешнеполитическое ведомство написало на своей странице в социальной сети X.
По данным ведомства, дипломат вызван в МИД из-за киберкампании, которую Россия якобы ведет против Германии, ее партнеров в Европейском союзе и Украины.
Сегодня мы вызвали посла России и еще раз четко заявили о нашей позицииговорится в публикации
Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.
Ранее Нечаев заявил, что в Германии в настоящий момент очень высок уровень русофобии, который насаждается политическим истеблишментом.