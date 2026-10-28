Около 100 домов оказались повреждены после атаки ВСУ на Воронеж

После атаки ВСУ на Воронеж почти 100 домов получили повреждения Около 100 домов оказались повреждены после атаки ВСУ на Воронеж

Москва28 окт Вести.В результате массированной атаки БПЛА на Воронежскую область 26 октября в Воронеже оказались повреждены около сотни домов. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в MAX.

Мы продолжаем обследовать дома, поврежденные в ходе атаки БПЛА. Их количество достигло почти сотни. Чтобы оперативнее снять вопрос повреждения окон, как уже говорил, приняли решение выплачивать компенсацию за самостоятельно выполненное жителями остекление отметил глава города

При самостоятельном ремонте поврежденного остекления город компенсирует расходы. Для получения компенсации необходимо оформить акт обследования.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке ВСУ в Воронежской области выросло до 44.