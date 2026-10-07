Москва7 октВести.В результате ракетного обстрела со стороны украинских боевиков по Белгородской области погибла 11-летняя девочка, еще трое взрослых и ребенок пострадали. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В селе Принцевка … погибла девочка 11 лет …, получили ранения 4 мирных жителя, в том числе еще один ребенок — 11-летняя девочка с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в детскую областную клиническую больницу. Женщины, 72 и 47 лет, и мужчина 60 лет с осколочными ранениями ног, рук и плеча госпитализированы в Валуйскую ЦРБговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
После удара повреждены 2 частных дома и легковушка.
В селе Казинка повреждены легковой автомобиль и предприятие; в селе Долгое — частный дом.