После ракетного обстрела ВСУ под Белгородом погиб ребенок, еще 4 человека ранены ВСУ ракетами ударили под Белгородом — погиб ребенок, ранены 3 взрослых и девочка

Москва7 окт Вести.В результате ракетного обстрела со стороны украинских боевиков по Белгородской области погибла 11-летняя девочка, еще трое взрослых и ребенок пострадали. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Принцевка … погибла девочка 11 лет …, получили ранения 4 мирных жителя, в том числе еще один ребенок — 11-летняя девочка с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в детскую областную клиническую больницу. Женщины, 72 и 47 лет, и мужчина 60 лет с осколочными ранениями ног, рук и плеча госпитализированы в Валуйскую ЦРБ говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

После удара повреждены 2 частных дома и легковушка.

В селе Казинка повреждены легковой автомобиль и предприятие; в селе Долгое — частный дом.