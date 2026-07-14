После шторма пострадали несколько пляжей в Калининградской области В Калининградской области подсчитали ущерб пляжной инфраструктуре после шторма

Москва14 июл Вести.В Калининградской области подсчитали ущерб пляжной инфраструктуре от шторма, больше всего пострадали объекты Янтарного и Зеленоградска, передает ТАСС со ссылкой на доклады представителей муниципалитетов на оперативном совещании в правительстве региона.

Самый значительный ущерб (25 млн рублей) зафиксирован в Янтарном. Сильнее всего пострадал променад протяженностью порядка 800 метров рассказала глава администрации округа Ирина Гракова

В Зеленоградске размер ущерба составляет от 500 тысяч до 5 млн рублей. В Балтийске – около 1,5 млн рублей.