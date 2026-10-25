Москва25 октВести.Последний бывший военнослужащий украинской дивизии СС "Галичина" Дмитрий Марусяк умер в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщает местное СМИ.
Уточняется, что нацист умер в возрасте 101 года в одном из украинских сел на западе.
Во время Второй мировой войны он был вывезен в Германию. Позже вернулся в отпуск и записался в дивизию СС "Галичина", а через три месяца получил уведомление о зачислении в 14-ю гренадерскую дивизию. Военную подготовку он проходил в Австрии.
После прихода советских войск ему удалось скрыть свою связь с нацистами, но, находясь в Румынии, он решил податься в бега и был схвачен. Отбывал наказание в Хабаровском крае, после чего вернулся на Украину и не рассказывал о своем прошлом.
Ранее гражданина Украины, внешне похожего на вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера, обвинили в Словакии в хранении экстремистских материалов.