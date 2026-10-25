Последний нацист из дивизии СС "Галичина" умер на Украине Последний нацист из дивизии СС "Галичина" Марусяк скончался на Украине

Москва25 окт Вести.Последний бывший военнослужащий украинской дивизии СС "Галичина" Дмитрий Марусяк умер в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщает местное СМИ.

Уточняется, что нацист умер в возрасте 101 года в одном из украинских сел на западе.

Во время Второй мировой войны он был вывезен в Германию. Позже вернулся в отпуск и записался в дивизию СС "Галичина", а через три месяца получил уведомление о зачислении в 14-ю гренадерскую дивизию. Военную подготовку он проходил в Австрии.

После прихода советских войск ему удалось скрыть свою связь с нацистами, но, находясь в Румынии, он решил податься в бега и был схвачен. Отбывал наказание в Хабаровском крае, после чего вернулся на Украину и не рассказывал о своем прошлом.

Ранее гражданина Украины, внешне похожего на вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера, обвинили в Словакии в хранении экстремистских материалов.