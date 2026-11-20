Москва20 ноя Вести.Министерство иностранных РФ вызвало посла Румынии в Москве Кристиана Истрате – ему был заявлен решительный протест в связи с отказом выдавать визы юношеской сборной России по тхэквондо.

Румынской стороне заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом в выдаче въездных виз российской сборной команде, которая должна была принять участие в предстоящем в конце ноября в Бухаресте Первенстве Европы по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет говорится в сообщении на сайте МИД

Также дипломаты добавили, что действия румынских властей ущемляют права детей и служат постыдным примером дискриминации по национальному признаку.

Ранее главный тренер российской сборной по тхэквондо Вадим Иванов в интервью ТАСС сообщил, что команда пропустит первенство в Европе. Он отметил, что консульство Румынии не собирается принимать и обрабатывать заявления на визу от спортсменов из российской федерации тхэквондо.