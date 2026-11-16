Иранский посол: сообщение для Путина от Хаменеи было особым

Посол Ирана в России: послание верховного лидера страны Путину было особым Иранский посол: сообщение для Путина от Хаменеи было особым

Москва16 ноя Вести.Посол Исламской Республики Иран Казем Джалали назвал особым послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в адрес президента России Владимира Путина.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова иранского дипломата.

Основной и первоначальной целью визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Мохсена Резаи в Москву была передача официального и особого послания верховного лидера Исламской революции [Моджтабы Хаменеи] президенту России [Dkflbvbhe Genbye], что свидетельствует о важности статуса отношений между двумя странами и продолжении консультаций на высшем уровне заявил Джалали

Ранее секретарь СБ Ирана Мохсен Резаи в ходе встречи с Владимиром Путиным в Кремле передал ему послание от Хаменеи. Содержание сообщения не разглашалось.

Как сообщил замсекретаря иранского Высшего совета нацбезопасности Али Багери Кяни, "это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России".

По его словам, в письме содержались оценка Тегераном двустороннего сотрудничества с Москвой и перспективы дальнейших контактов.