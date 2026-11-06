Али Багери Кяни: в письме Хаменеи Путину говорилось об отношениях России и Ирана

Замсекретаря СБ Ирана рассказал, что было в письме Хаменеи Путину Али Багери Кяни: в письме Хаменеи Путину говорилось об отношениях России и Ирана

Москва6 ноя Вести.Письмо верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту РФ Владимиру Путину затрагивало детали двусторонних отношений стран. Об этом рассказал замсекретаря иранского Высшего совета нацбезопасности Али Багери Кяни.

Ранее секретарь СБ Ирана Мохсен Резаи в ходе встречи с Путиным в Кремле передал ему послание от Хаменеи. Содержание сообщения не разглашалось.

Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России поделился Багери в беседе с иранским телевидением

По его словам, в письме содержались оценка Тегераном двустороннего сотрудничества с Москвой и перспективы дальнейших контактов.

Это послание содержало положения и видение Ирана касательно двусторонних отношений, а также перспективы этого сотрудничества и взаимодействия, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве с Ираном под руководством Моджтабы Хаменеи продолжил замсекретаря СБ Исламской Республики

На встрече Путин и Резаи также обсудили обстановку на Ближнем Востоке и региональную безопасность.