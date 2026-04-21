Посол РФ: более 60% болгар очень позитивно относятся к России

Москва21 апр Вести.Более 60% граждан Болгарии положительно относятся к России. Об этом ИС "Вести" заявила посол РФ в республике Элеонора Митрофанова.

По ее словам, такие оценки подтверждаются как личными наблюдениями, так и результатами социологических опросов.

В целом болгары, это даже мы знаем просто, поскольку здесь живем, но и статистические некоторые, социологические опросы показывают, что более 60% граждан Болгарии очень позитивно настроены к Российской Федерации. Это чувствуется везде сказала Митрофанова

Дипломат подчеркнула, что в стране бережно относятся к памятникам общей истории двух стран.