Москва21 апрВести.Более 60% граждан Болгарии положительно относятся к России. Об этом ИС "Вести" заявила посол РФ в республике Элеонора Митрофанова.
По ее словам, такие оценки подтверждаются как личными наблюдениями, так и результатами социологических опросов.
В целом болгары, это даже мы знаем просто, поскольку здесь живем, но и статистические некоторые, социологические опросы показывают, что более 60% граждан Болгарии очень позитивно настроены к Российской Федерации. Это чувствуется вездесказала Митрофанова
Дипломат подчеркнула, что в стране бережно относятся к памятникам общей истории двух стран.