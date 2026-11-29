Москва29 ноя Вести.Работа в Каспийском регионе американских военнослужащих спецподразделения "Железные ворота" (Task Force Iron Gate) является прямым вызовом интересам независимых прикаспийских государств. Об этом в интервью, опубликованном изданием Farhikhtegan, заявил посол России в Иране Алексей Дедов.

Дипломат напомнил, что вопросы безопасности на Каспии остаются прерогативой "пятерки".

О начале работы оперативной группы "Железные ворота" (Iron Gate) президента США Дональд Трамп объявил 8 ноября. По словам главы Белого дома, военнослужащие этого подразделения должны препятствовать переправке вооружения через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

Ранее факт образования Iron Gate подтвердило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В составе опергруппы около 20 военных и гражданских специалистов, которые будут координировать работу, связанную с противодействием иранским перевозкам оружия, технологий двойного назначения и материалов, подпадающих под режим санкций.

Попытки реализовать такую задачу способны распространить кризис вокруг Ирана на соседние регионы, продолжил Дедов.

Глава российской дипмиссии расценил этот шаг как посягательство на международное право, суверенитет Ирана и граничащих с ним стран.

По мнению посла, появление "Железных ворот" на Каспии также можно считать попыткой отвлечь внимание от последствий боевых действий, которые США и Израиль предприняли в феврале 2026 года.