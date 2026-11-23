Москва23 нояВести.Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер завершил 22 ноября недельный визит на Ближний Восток, сообщает командование в соцсети Х.
Адмирал Брэд Купер завершил недельный визит на Ближний Восток 22 ноября. В ходе встреч с высокопоставленными гражданскими и военными руководителями в Израиле, Катаре и Саудовской Аравии он обсудил обстановку в области безопасности и возможности для сотрудничестваотмечает командование
Купер сообщил об образовании особой оперативной группы, задачей которой является противодействие поставкам оружия из Ирана по сухопутным маршрутам и через Каспийское море.
Группа получила название "Железные ворота" (Task Force Iron Gate), в нее входят 20 военных и гражданских специалистов.