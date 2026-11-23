Глава CENTCOM Купер завершил поездку по странам Ближнего Востока Глава CENTCOM Купер завершил недельный визит на Ближний Восток

Москва23 ноя Вести.Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер завершил 22 ноября недельный визит на Ближний Восток, сообщает командование в соцсети Х.

Адмирал Брэд Купер завершил недельный визит на Ближний Восток 22 ноября​​​. В ходе встреч с высокопоставленными гражданскими и военными руководителями в Израиле, Катаре и Саудовской Аравии он обсудил обстановку в области безопасности и возможности для сотрудничества отмечает командование

Купер сообщил об образовании особой оперативной группы, задачей которой является противодействие поставкам оружия из Ирана по сухопутным маршрутам и через Каспийское море.

Группа получила название "Железные ворота" (Task Force Iron Gate), в нее входят 20 военных и гражданских специалистов.