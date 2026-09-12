Москва12 сен Вести.Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер срочно прибыл в Саудовскую Аравию на фоне продвижения хуситов в Йемене. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Уточняется, что цель визита главы CENTCOM – проведение координационных встреч.

Брэд Купер прибыл в Саудовскую Аравию говорится в материале

Накануне агентство Reuters написало, что хуситы захватили остров Перим и установили полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Подчеркивалось, что они также контролируют стратегически важный прибрежный город Дубаб.

Ранее телеканал CNN передал, что Соединенные Штаты направили более 100 военных советников в Саудовскую Аравию для оказания помощи в военной кампании против хуситов.