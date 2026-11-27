Москва27 ноя Вести.Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью ИС "Вести" назвал признанием заслуг и очень правильным событием установку в Иерусалиме на территории Гефсиманского монастыря Поклонного креста памяти российского посла Петра Стегния.

Петр Стегний - выдающийся российский и советский дипломат, который служил в том числе в качестве посла и на Святой Земле, в Израиле, с 2007 по 2011 год. На памятном кресте запечатлено его неофициальное прозвище "Рыцарь Святой Земли", связанное с многолетней работой по сохранению русского духовного и исторического наследия на Ближнем Востоке. За время работы Стегния в Израиле России было возвращено Сергиевское подворье в Иерусалиме. Он также много сделал для поддержки монастырей и храмов Русской духовной миссии.

Этот крест - это признание нынешнего поколения, хотя Петр Владимирович ушел, к сожалению, год назад от нас. Но все равно - это нынешнее поколение российских дипломатов, которые продолжают славную традицию российской дипломатии, Русской Православной Церкви по укреплению российского духовного и культурного присутствия здесь, Святой Земле, в интересах российских православных верующих, российских людей, которые чувствуют свою привязанность к этой Святой Земле рассказал Викторов

Воздвижение памятного креста посол России назвал "очень правильным, хорошим событием".

Петр Владимирович, помимо того, что он был искусным дипломатом, представлявшим интересы России во многих странах, не только в Израиле, но и в Турции, и в других странах Ближнего Востока, он еще и глубокий исследователь международных отношений, истории международных отношений, автор многих монографий, посвященных не только Святой Земле, но и другим аспектам российской внешней политики. Очень счастлив и рад, что могу присутствовать при таком знаменательном событии подчеркнул Викторов

Петр Стегний, занимавший ранее посты посла России в Кувейте, Турции и Израиле, ушел из жизни 27 декабря 2025 года.