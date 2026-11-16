Посол Викторов отметил вклад России во все сферы жизни Израиля Посол Викторов: вклад России во все сферы жизни Израиля огромен

Москва16 ноя Вести.Вклад России во все сферы жизни Израиля огромен. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Дипломат рассказал о российском вкладе в том числе в развитие спорта в Израиле.

Вклад России, выходцев из Советского Союза во все сферы жизни Израиля огромен. Это факт установленный. Здесь особенно доказывать нечего, конечно. Одно из свидетельств, это развитие спорта в Израиле, где выходцы из Советского Союза показывают замечательные результаты. Это же относится в полной мере и к хоккею сказал посол

Израиль провел матч с участием легенд российского хоккея, приуроченный к 35-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Ранее посол Викторов выразил надежду, что команда Израиля рано или поздно появится в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ).