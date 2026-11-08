Москва8 нояВести.Российские хоккеисты должны участвовать в международных соревнованиях. Такое мнение высказал министр туризма и спорта Словакии Рудольф Гуляк.
Чиновник также добавил, что у спорта и культуры не может быть границ.
Решительно и точно должны принимать (российские хоккеисты – прим. ред.) участие в соревнованияхв эфире телеканала ТА3
30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея разрешить российским сборным принимать участие во всех турнирах под ее эгидой. После этого ряд стран заявили о бойкоте матчей с участием команд из России.