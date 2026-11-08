В Словакии выступили за участие сборной России в хоккейных соревнованиях Министр спорта Словакии Гуляк: Россия точно должна участвовать в соревнованиях

Москва8 ноя Вести.Российские хоккеисты должны участвовать в международных соревнованиях. Такое мнение высказал министр туризма и спорта Словакии Рудольф Гуляк.

Чиновник также добавил, что у спорта и культуры не может быть границ.

Решительно и точно должны принимать (российские хоккеисты – прим. ред.) участие в соревнованиях в эфире телеканала ТА3

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея разрешить российским сборным принимать участие во всех турнирах под ее эгидой. После этого ряд стран заявили о бойкоте матчей с участием команд из России.