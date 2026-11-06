В Казахстане высказались о допуске сборной России на хоккейные соревнования Казахстанская федерация хоккея опровергла информацию о бойкоте сборной России

Москва6 ноя Вести.Казахстанская федерация хоккея выступила с опровержением появившейся информации о якобы бойкоте российских сборных. В заявлении организации говорится, что Казахстан выступает за честную конкуренцию в спорте.

Исполнительный директор Казахстанской федерации хоккея Рустам Ибраев отметил, что решения о допуске сборных и составе участников чемпионатов мира принимаются исключительно Международной федерацией хоккея.

В ряде зарубежных СМИ и социальных сетях распространяется сообщение о якобы поддержке Казахстанской федерацией хоккея бойкота российских хоккеистов. Данная информация не соответствует действительности подчеркнул хоккейный функционер

Ибраев добавил, что казахстанская федерация выступает "за развитие международного сотрудничества, честную спортивную конкуренцию, равные условия для всех участников".

Ранее официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус заявил, что бойкот сборной России со стороны некоторых европейских стран делает фактически невозможным проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года в ФРГ.