Власти ФРГ не знают, как совместить бойкот сборной России и проведение ЧМ-2027

"Фактически невозможно": проведение чемпионата мира по хоккею в ФРГ под угрозой Власти ФРГ не знают, как совместить бойкот сборной России и проведение ЧМ-2027

Москва6 ноя Вести.Бойкот сборной России со стороны некоторых европейских стран делает фактически невозможным проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года в ФРГ. Об этом на брифинге журналистам заявил официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус.

Он также добавил, что власти Германии пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года отметил Корнелиус

Он добавил, что переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии и президентом Международной федерации хоккея пока не увенчались успехом, учитывая не только бойкот, но и отказ ряда спонсоров от поддержки чемпионата мира.

Участие России … делает фактически невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом планах сказал Корнелиус

Тем не менее, по его словам, правительство ФРГ продолжит переговоры, чтобы попытаться все-таки провести чемпионат мира в Германии.

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к соревнованиям под эгидой организации с сезона-2026/27.

Позже Дания, Латвия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Чехия и Австрия заявили о бойкотировании матчей со сборной России на чемпионате мира 2027 года в Германии.