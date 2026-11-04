ООН не усмотрела дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею-2027

В ООН прокомментировали бойкот сборной России на чемпионате мира по хоккею ООН не усмотрела дискриминации в бойкоте сборной России на ЧМ по хоккею-2027

Москва4 ноя Вести.Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не нашло признаков дискриминации в планах ряда национальных европейских федераций бойкотировать игры с российской сборной на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

Ответ представителя УВКПЧ был получен ТАСС. Ранее агентство обратилось с просьбой оценить сложившуюся ситуацию с точки зрения международно-правовых норм.

Если их отказ носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения говорится в заявлении УВКПЧ

Тем не мене в управлении отметили, что "принцип недискриминации является краеугольным камнем международного права в области прав человека".

Ранее о намерении отказаться от матчей с российской сборной на чемпионате мира заявили хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Чехии и Австрии. Латвия не сможет сыграть с национальной командой России из-за законодательного запрета, принятого властями страны.

Демарш европейских стран связан с решением Спортивного арбитражного суда обязать Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к соревнованиям под эгидой организации.