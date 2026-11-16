Посол Викторов отметил вклад РФ и Израиля в спортивное сотрудничество Посол Викторов: спортивное сотрудничество России и Израиля не прекращалось

Москва16 ноя Вести.Израиль провел матч с участием легенд российского хоккея, приуроченный к 35-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Такие события передают тепло дружбы и сотрудничества, заявил в интервью информационной службе "Вести" посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Между Россией и Израилем спортивное сотрудничество налажено много-много десятилетий назад. Оно, в общем-то, никогда не прекращалось. Конечно, такого рода события очень важны, они ото льда передают тепло дружбы и сотрудничества между нашими странами сказал Викторов

На лед вышли известные советские и российские хоккеисты, против которых играли лучшие спортсмены Израиля. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу России.