Москва16 нояВести.Израиль провел матч с участием легенд российского хоккея, приуроченный к 35-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Такие события передают тепло дружбы и сотрудничества, заявил в интервью информационной службе "Вести" посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Между Россией и Израилем спортивное сотрудничество налажено много-много десятилетий назад. Оно, в общем-то, никогда не прекращалось. Конечно, такого рода события очень важны, они ото льда передают тепло дружбы и сотрудничества между нашими странамисказал Викторов
На лед вышли известные советские и российские хоккеисты, против которых играли лучшие спортсмены Израиля. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу России.