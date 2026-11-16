Посол Викторов: надеюсь, что команда Израиля рано или поздно появится в КХЛ

Посол Викторов надеется, что команда Израиля рано или поздно появится в КХЛ Посол Викторов: надеюсь, что команда Израиля рано или поздно появится в КХЛ

Москва16 ноя Вести.Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью ИС "Вести" выразил надежду, что команда Израиля рано или поздно появится в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ).

По его словам, матч в Израиле, который прошел с участием легенд российского хоккея, приуроченный к 35-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами, передает тепло дружбы и сотрудничества.

Внимание очень большое у публики. Помимо хоккейного матча, были проведены мастер-классы для юных израильских хоккеистов. Ну, надеюсь, что удастся энтузиастам в Израиле поднять уровень хоккея до такой степени, что команда Израиля рано или поздно появится в Континентальной Хоккейной Лиге сказал он

На лед вышли известные советские и российские хоккеисты, против которых играли лучшие спортсмены Израиля. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу России.

Ранее посол Викторов отметил вклад РФ и Израиля в спортивное сотрудничество.