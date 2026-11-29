Дедов: РФ получила доступ к инженерным изысканиям на пути ж/д Решт – Астара

Посол: РФ получила доступ к инженерным изысканиям на трассе ж/д Решт – Астара Дедов: РФ получила доступ к инженерным изысканиям на пути ж/д Решт – Астара

Москва29 ноя Вести.Россия получила полный доступ для проведения инженерных изысканий на всех 162 километрах трассы будущей железной дороги Решт – Астара в Иране, сообщил посол РФ в Исламской Республике Алексей Дедов.

По словам дипломата, сейчас на западном маршруте международного транспортного коридора "Север – Юг" идет подготовка к строительству железной дороги с привлечением российского экспортного кредита.

4 ноября в Тегеране подписан протокол, по которому российская сторона получает полный доступ для инженерных изысканий на всем протяжении 162-километровой трассы рассказал Дедов в интервью иранской газете Farhikhtegan

Посол подчеркнул, что развитие коридора "Север – Юг" входит в число главных приоритетов РФ. Российская сторона рассматривает его как экономический и геополитический проект, позволяющий обеспечить более короткий и надежный маршрут к рынкам Южной Азии по сравнению с путем через Суэцкий канал.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что российская компания "Каспиан сервисез" и иранская CDTIC подписали документы по проекту строительства железной дороги Решт – Астара.