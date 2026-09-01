Москва1 сенВести.Министр транспорта России Андрей Никитин в комментарии ИС "Вести" выразил надежду, что контракт по строительству железной дороги Решт – Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" будет подписан до конца 2026 года.
По его словам, в ближайшее время будет завершен процесс выкупа земли для начала строительства.
Коллеги должны передать землю. Сейчас уже идут предпроектные исследования на этой территории. И следующая точка — это подписание исполнительного контракта. Надеюсь, до конца года мы с коллегами на это выйдемсказал Никитин
После подписания контракта, как отметил министр, будет реализовано проектирование и начнется строка дороги.
Но сроки стройки можно будет сказать только с учетом контрактадобавил он
Соглашение о строительстве железной дороги должны были подписать 1 апреля. Однако из-за нападения США и Израиля на Иран проект отложили.