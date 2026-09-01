Никитин: контракт по дороге Решт - Астара может быть подписан до конца года

Никитин рассказал, когда может быть подписан контракт по дороге Решт - Астара Никитин: контракт по дороге Решт - Астара может быть подписан до конца года

Москва1 сен Вести.Министр транспорта России Андрей Никитин в комментарии ИС "Вести" выразил надежду, что контракт по строительству железной дороги Решт – Астара в Иране в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" будет подписан до конца 2026 года.

По его словам, в ближайшее время будет завершен процесс выкупа земли для начала строительства.

Коллеги должны передать землю. Сейчас уже идут предпроектные исследования на этой территории. И следующая точка — это подписание исполнительного контракта. Надеюсь, до конца года мы с коллегами на это выйдем сказал Никитин

После подписания контракта, как отметил министр, будет реализовано проектирование и начнется строка дороги.

Но сроки стройки можно будет сказать только с учетом контракта добавил он

Соглашение о строительстве железной дороги должны были подписать 1 апреля. Однако из-за нападения США и Израиля на Иран проект отложили.