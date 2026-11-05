РФ и Иран договорились о строительстве железной дороги между Рештом и Астарой Никитин: Россия и Иран подписали документы по железной дороге Решт – Астара

Москва5 ноя Вести.Российская компания "Каспиан сервисез" подписала с иранской CDTIC документы по проекту строительства железной дороги между городами Решт и Астара в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил журналистам вице-премьер РФ Андрей Никитин.

Он уточнил, что в этом году специалисты из России уже построили опорную геодезическую сеть и провели авиасъемку. Сейчас они занимаются гидрометеорологическими изысканиями и топографической съемкой.

В Тегеране оформлен пакет документов по проекту строительства железнодорожной линии Решт – Астара. Российская организация "Каспиан сервисез" и иранская компания CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам на всем протяжении трассы для опережающих инженерных изысканий, а также дополнительное соглашение к контракту рассказал Никитин

Ранее вице-премьер сообщал, что контракт по строительству железной дороги Решт – Астара должен быть подписан до конца 2026 года, после этого начнется ее проектирование и строительство.