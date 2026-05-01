Посол: Россия и Китай являются прочной основой многополярного мира Посол: Россия и Китай заложили прочную основу многополярного мира

Москва1 мая Вести.Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и посол Китая в Венесуэле Лань Ху приняли участие в семинаре "Роль многополярности в современной геополитике", который прошел в Институте высших дипломатических исследований им. Педро Гуаля в Каракасе, сообщает ТАСС.

Российско-китайское стратегическое взаимодействие, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, на протяжении десятилетий служит примером ответственного партнерства. Сегодня оно вносит значимый вклад в формирование более справедливого и устойчивого многополярного мира, отвечающего интересам большинства государств приводит ТАСС слова Мелик-Багдасарова

Российский посол подчеркнул стабилизирующую роль российско-китайского сотрудничества на международной арене, а также отметил важное значение поддержки формирования справедливого многополярного миропорядка, основанного на уважении суверенитета государств и невмешательстве во внутренние дела.

В семинаре, который прошел в очном и онлайн-форматах, приняли участие почти 200 человек, речь идет о представителях академического сообщества, дипломатического корпуса и студентах.