Россия и Бразилия ищут пути для запуска прямых авиарейсов

Посольство Бразилии назвало условие для запуска прямых авиарейсов в Россию Россия и Бразилия ищут пути для запуска прямых авиарейсов

Москва11 ноя Вести.Россия и Бразилия работают над возобновлением прямого авиасообщения, однако не могут определиться с перевозчиком, сообщает газета "Известия".

Россия делает ставку на привлечение местных авиакомпаний, однако развитию авиасообщения мешают вторичные санкции.

Дополнительным препятствием является риск низкой загрузки рейсов и невысокая востребованность Южной Америки как туристического направления среди россиян.

При этом правительство Бразилии проявляет интерес к изучению возможности прямых авиарейсов между Бразилией и Россией.

Запуск такого сообщения зависит от интереса авиакомпании и ее собственной оценки спроса, коммерческой целесообразности и операционных условий, а также от соблюдения применяемых регуляторных требований приводят "Известия" слова источника в посольстве Бразилии

Между тем работа по открытию прямого авиасообщения между Россией и Бразилией продолжается.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, ключевым обстоятельством остается экономическая целесообразность маршрута. Иностранные авиакомпании используют для таких рейсов самолеты вместимостью 350–400 пассажиров. Однако гарантировать стабильную загрузку на сверхпротяженном направлении авиакомпании сейчас не могут, подчеркнул Горин.

Глава МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташ заявил, что Восточный Тимор хотел бы наладить авиасообщение с Россией, но выполнять прямые рейсы между странами непросто с технической точки зрения, поскольку приходится добираться с пересадками в Индонезии и Китае.