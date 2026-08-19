Посольство РФ обеспокоено планами создать промзону на месте концлагеря в Австрии Посольство РФ призвало Вену не допустить застройки территории бывшего концлагеря

Москва19 авг Вести.Посольство России в Австрии призвало Вену сохранять память о жертвах нацистов. Заявление российской стороны опубликовано в официальном аккаунте диппредставительства в Telegram на фоне сообщений о планах крупных австрийских и германских компаний создать на месте бывшего концлагеря промышленную зону​​​.

Российское посольство в своем посте выразило солидарность с Международным комитетом "Маутхаузен", согласившись с его позицией о том, что "свидетельства нацистского прошлого уничтожаются и навсегда скрываются под слоем щебня, стали и бетона".

Решительно выступаем против попыток предать забвению бесчеловечные преступления нацистов и их пособников сказано в сообщении дипмиссии

Посольство также призвало австрийские власти к добросовестному исполнению обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма.

Ранее издание Spiegel узнало о планах построить супермаркет на месте филиала концлагеря Маутхаузен в австрийском Леоберсдорфе. Международный комитет "Маутхаузен" потребовал остановить строительные работы.