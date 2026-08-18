В Австрии на месте филиала концлагеря решили построить супермаркет Spiegel: в Австрии на месте филиала концлагеря Маутхаузен построят супермаркет

Москва18 авг Вести.Супермаркет и центр холодильной логистики планируют построить на территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в австрийском Леоберсдорфе, сообщает Spiegel.

По данным издания, международный комитет Маутхаузена требует остановить строительные работы.

В Австрии на месте бывшего филиала концлагеря хотят построить супермаркет сказано в публикации

В международном комитете Маутхаузена назвали нынешнюю застройку "вопиющим противоречием принципам современной мемориальной работы и культуры памяти". Так, свидетельства нацистских преступлений будут уничтожены и скрыты под слоем гравия, стали и бетона. В письме комитета отмечается, что оператором супермаркета может стать немецкая сеть Lidl.

С сентября 1944 года по апрель 1945 года в филиале концлагеря содержались примерно 400 женщин и девочек. Их заставляли работать на заводе боеприпасов в Хиртенберге. После ликвидации лагеря заключенных погнали пешей колонной в Маутхаузен, многие из них были убиты.