Посольство РФ в Финляндии назвало процесс по делу россиянина политизированным Посольство РФ: дело россиянина Тордена в Финляндии имеет политический подтекст

Москва1 сен Вести.Судебный процесс против осужденного в Финляндии гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского) с самого начала был политизированным и имел признаки заказного дела, а решение апелляционной инстанции о смягчении приговора представляется закономерным. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Хельсинки.

В марте 2025 года окружной суд Хельсинки признал Воислава Тордена виновным в военных преступлениях, которые он якобы совершил в Донбассе в 2014 году в должности замкомандира диверсионно-штурмовой группы "Русич" , и приговорил его к пожизненному заключению. Защита обжаловала приговор.

В итоге 31 августа Апелляционный суд Хельсинки сменил пожизненный приговор на 12,5 лет тюрьмы​​​.

Решение апелляционного суда Хельсинки о смягчении приговора Воиславу Тордену представляется в целом закономерным, поскольку с самого начала процесс над российским гражданином носил явно политизированный и заказной характер, а доказательная база вменяемых ему преступлений не выдерживает никакой критики сказали агентству в посольстве

В дипмиссии подчеркнули, что вынесенный приговор, по их мнению, оставляет недовольными всех участников процесса.