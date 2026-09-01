Москва1 сенВести.Судебный процесс против осужденного в Финляндии гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского) с самого начала был политизированным и имел признаки заказного дела, а решение апелляционной инстанции о смягчении приговора представляется закономерным. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Хельсинки.
В марте 2025 года окружной суд Хельсинки признал Воислава Тордена виновным в военных преступлениях, которые он якобы совершил в Донбассе в 2014 году в должности замкомандира диверсионно-штурмовой группы "Русич" , и приговорил его к пожизненному заключению. Защита обжаловала приговор.
В итоге 31 августа Апелляционный суд Хельсинки сменил пожизненный приговор на 12,5 лет тюрьмы.
Решение апелляционного суда Хельсинки о смягчении приговора Воиславу Тордену представляется в целом закономерным, поскольку с самого начала процесс над российским гражданином носил явно политизированный и заказной характер, а доказательная база вменяемых ему преступлений не выдерживает никакой критикисказали агентству в посольстве
В дипмиссии подчеркнули, что вынесенный приговор, по их мнению, оставляет недовольными всех участников процесса.
Сторона защиты планирует обжаловать его в Верховном суде Финляндии и намерена добиваться полного оправдания Тордена. Рассчитываем, что в конечном итоге законность и справедливость восторжествуютдобавили в посольстве