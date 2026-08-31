Москва31 авг Вести.Финский апелляционный суд сменил приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) с пожизненного на 12,5 лет тюрьмы. Об этом заявила его адвокат Наталия Мальгина.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, защита намерена и дальше оспаривать решение суда.

Сменили пожизненный на 12,5 лет тюрьмы сказала Мальгина

В марте 2025 года Окружной суд Хельсинки признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях" в Донбассе в 2014 году. Россиянина приговорили к пожизненному тюремному заключению.

В МИД РФ называли пожизненный приговор Тордену предвзятым и политически мотивированным.