Москва31 авг Вести.Представитель защиты россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), которому ранее Апелляционный суд Хельсинки изменил срок наказания, намерена добиваться его полного оправдания в Верховном суде Финляндии. Об этом сообщила в комментарии ТАСС адвокат россиянина Наталия Мальгина.

Ранее 31 августа Мальгина сообщила, что Финский апелляционный суд изменил приговор Тордену с пожизненного на 12,5 лет тюрьмы. По ее словам, защита россиянина настаивает на том, что обвинительный приговор политизирован.

На мой взгляд, решение является исключительно политическим заявлением, так как оно не основывается на реальных обстоятельствах дела, а только на домыслах стороны обвинения и на противоречивых показаниях потерпевших карателей, воевавших против своих же сограждан в Донбассе. Защита будет обжаловать приговор в Верховном суде и добиваться полного оправдания Тордена сказала Мальгина

В марте 2025 года Окружной суд Хельсинки признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях" в Донбассе в 2014 году. Россиянина приговорили к пожизненному тюремному заключению. В МИД России называли приговор Тордену предвзятым и политически мотивированным.