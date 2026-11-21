JANAF возобновила поставки нефти в Сербию после ремонта трубопровода

Поставки сырья по Адриатическому нефтепроводу возобновлены JANAF возобновила поставки нефти в Сербию после ремонта трубопровода

Москва21 ноя Вести.Хорватская компания JANAF возобновила подачу ресурсов по Адриатическому нефтепроводу в пользу "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Об этом говорится в заявлении пресс-службы фирмы.

Сегодня компания JANAF возобновила регулярную транспортировку нефти для своего партнера, "Нефтяной индустрии Сербии" сообщила компания

Ранее оператору трубопровода пришлось провести ремонтные работы на участке Сисак – Славонски – Брод. В результате аварии была зафиксирована потеря 500 тысяч литров нефти.

В октябре разрешилась ситуация с продажей российской доли в NIS из-за санкций со стороны США. Активы выкупит Венгерский концерн MOL, соответствующее соглашение уже подписано.