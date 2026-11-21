Москва21 нояВести.Хорватская компания JANAF возобновила подачу ресурсов по Адриатическому нефтепроводу в пользу "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Об этом говорится в заявлении пресс-службы фирмы.
Сегодня компания JANAF возобновила регулярную транспортировку нефти для своего партнера, "Нефтяной индустрии Сербии"сообщила компания
Ранее оператору трубопровода пришлось провести ремонтные работы на участке Сисак – Славонски – Брод. В результате аварии была зафиксирована потеря 500 тысяч литров нефти.
В октябре разрешилась ситуация с продажей российской доли в NIS из-за санкций со стороны США. Активы выкупит Венгерский концерн MOL, соответствующее соглашение уже подписано.