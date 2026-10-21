Подписано соглашение о выкупе MOL российской доли в сербской компании NIS

Венгерский концерн MOL выкупит российскую долю в сербской компании NIS Подписано соглашение о выкупе MOL российской доли в сербской компании NIS

Москва21 окт Вести.Венгерский концерн MOL подписал с российской стороной соглашение о выкупе ее доли в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), сообщил Bloomberg исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали.

Он добавил, что соглашение должно получить одобрение антимонопольными органами.

Мали отметил, что рассчитывает на "очень быстрое" завершение процесса. Сейчас, добавил он, необходимо пройти формальную процедуру закрытия сделки.

И. о. министра также сообщил, что Сербия заключила письменное соглашение с венгерской стороной об увеличении своей доли в компании с 30% до 35%.