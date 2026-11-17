Венгрия обсудит с США продление исключений из санкций на покупку нефти и газа РФ

Венгрия хочет продлить исключение из санкций США по нефти и газу России Венгрия обсудит с США продление исключений из санкций на покупку нефти и газа РФ

Москва17 ноя Вести.Венгрия продолжает переговоры с Соединенными Штатами о продлении действия исключений из санкций на закупки нефти и газа из России, заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в соцсети Facebook (запрещена в России).

17 ноября Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило компаниям Венгрии закупать российскую нефть и газ из РФ до 19 ноября 2027 года.

Сегодня вечером я... проведу переговоры с министром энергетики США Крисом Райтом и нашими центральноевропейскими партнерами по вопросам снабжения региона нефтью и природным газом. Сегодняшнее решение [OFAC] - важное достижение… Мы уже будем готовиться к следующему этапу: продолжим консультации по вопросам закупок нефти и природного газа, а также возможности дальнейшего продления американского исключения из санкций написал Капитань

Ранее вице-премьер, глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила, что венгерское правительство намерено увеличить закупки сжиженного природного газа у США. Двумя днями позднее она заявила, что Будапешт намерен полностью отказаться от российских энергоресурсов к осени 2027 года, чтобы соблюсти установленные Евросоюзом ограничения.

Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский отметил, что если Будапешт выполнит требования Брюсселя по отказу от энергоресурсов из России, то выстрелит себе в ногу.