Минздрав: пострадавший в ТЦ во Владивостоке находится в крайне тяжелом состоянии

Пострадавший в торговом центре во Владивостоке находится в реанимации Минздрав: пострадавший в ТЦ во Владивостоке находится в крайне тяжелом состоянии

Москва24 ноя Вести.Во Владивостоке мужчина, пострадавший в результате, предположительно, обрушения лифта в торговом центре, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края.

Пострадавший в инциденте в ТЦ "Седанка Сити" находится в реанимации Владивостокской клинической больницы №2. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать пациента говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств инцидента в торговом центре, где 23 ноября пострадал мужчина, обслуживавший лифтовое оборудование.