В Лаппеенранте обсудили негативные последствия закрытия границы Финляндии с РФ

Посвященное последствиям закрытия границы с РФ мероприятие прошло в Финляндии В Лаппеенранте обсудили негативные последствия закрытия границы Финляндии с РФ

Москва14 ноя Вести.В финском городе Лаппеенранта состоялось дискуссионное мероприятие, участники которого обсудили негативные последствия закрытия границы с Россией и инициативы по возобновлению работы пунктов пропуска. Об этом сообщает РИА Новости.

Организатором встречи выступил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. Он напомнил, что на следующей неделе исполняется три года с момента закрытия первых пограничных переходов на восточной границе страны.

Девяткин подчеркнул, что трехлетний период оказался длительным и тяжелым сроком, в течение которого взрослеют дети, стареют и уходят из жизни старшие родственники, а разделенные семьи вынуждены отказываться от планов на будущее.

Ранее сообщалось, что Финляндия рассматривает создание противотанковых рвов на границе с Россией.