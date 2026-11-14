Москва14 нояВести.В финском городе Лаппеенранта состоялось дискуссионное мероприятие, участники которого обсудили негативные последствия закрытия границы с Россией и инициативы по возобновлению работы пунктов пропуска. Об этом сообщает РИА Новости.
Организатором встречи выступил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. Он напомнил, что на следующей неделе исполняется три года с момента закрытия первых пограничных переходов на восточной границе страны.
Девяткин подчеркнул, что трехлетний период оказался длительным и тяжелым сроком, в течение которого взрослеют дети, стареют и уходят из жизни старшие родственники, а разделенные семьи вынуждены отказываться от планов на будущее.
Ранее сообщалось, что Финляндия рассматривает создание противотанковых рвов на границе с Россией.